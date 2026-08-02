В Черневском пруду утонул 14-летний мальчик

В Черневском пруду, расположенном в московском районе Южное Бутово, спасатели обнаружили погибшим 14-летнего мальчика. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, подросток купался в водоеме, после чего очевидцы потеряли его из виду. Через 20 минут они позвали на помощь. Мать мальчика находилась далеко от места происшествия, о случившемся ей сообщил друг сына.

На место прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и спасатели Московского авиационного центра. Специалисты также направили к пруду водолазов.

Ребенка удалось обнаружить. После проведения необходимых реанимационных действий медики констатировали его смерть.

Ранее в Электростали девятилетний мальчик утонул в пруду, пытаясь достать упавший туда футбольный мяч.