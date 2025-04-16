В Чепелево ликвидировали последствия подтопления. Жители рассказали подробности

Жительница Чепелево заявила, что подтопления в деревне случаются каждый год

Подтопления в деревне Чепелево в Московской области происходят каждую весну, их ликвидируют сотрудники «Мособлпожспаса». Подробности происшествия сообщила местная жительница в беседе с 360.ru.

По ее словам, первый собственник земель — юридическое лицо — перебило русло ручья и не сформировало другого. Новые владельцы участков, размещенных вдоль дороги, стали поднимать их на несколько метров выше.

«Получается вода собирается и течет со стороны железнодорожной станции и той части Чепелево сюда вниз к нам. Страдает от наводнения полдеревни», — заявила собеседница 360.ru.