В Чепелево ликвидировали последствия подтопления. Жители рассказали подробности
Жительница Чепелево заявила, что подтопления в деревне случаются каждый год
Подтопления в деревне Чепелево в Московской области происходят каждую весну, их ликвидируют сотрудники «Мособлпожспаса». Подробности происшествия сообщила местная жительница в беседе с 360.ru.
По ее словам, первый собственник земель — юридическое лицо — перебило русло ручья и не сформировало другого. Новые владельцы участков, размещенных вдоль дороги, стали поднимать их на несколько метров выше.
«Получается вода собирается и течет со стороны железнодорожной станции и той части Чепелево сюда вниз к нам. Страдает от наводнения полдеревни», — заявила собеседница 360.ru.
Она отметила, что осенью сделали новую дорогу. Из-за изменений в ландшафте поток стал идти на 10 метров левее.
О наводнении в деревне сообщили накануне. Сотрудники «Мособлпожспас» оперативно отправились в населенный пункт и начали ликвидировать последствия случившегося. Уровень воды поднялся до 60 сантиметров.
Спасатели установили мотопомпу, демонтировали и очистили дренажную трубу. Это помогло снизить водный уровень на пять сантиметров.