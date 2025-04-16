Сотрудники «Мособлпожспас» устранили последствия подтопления в деревне Чепелево

Сотрудники «Мособлпожспас» ликвидировали последствия подтопления в деревне Чепелево под Чеховым. Уровень воды там поднялся до 60 сантиметров. Благодаря слаженной работе если удалось значительно снизить.

Сообщение о подтоплении талыми водами поступило в службе около 10 часов вечера. Но протяжении ночи и всего дня специалисты боролись со стихией. Они установили, что уровень воды поднялся до 60 сантиметров.

«Было принято решение установить мотопомпу и провести работы по демонтажу и очистке дренажной трубы. Благодаря выполненным работам к утру уровень воды снизился на пять сантиметров», — добавили в службе.

Дополнительно вдоль дренажа прорыли канаву для ускорения сброса воды. При этом на одной из улиц уровень воды поднялся до 80 сантиметров — уже к вечеру он снизился до 47.

«Спасатели поддерживают с людьми, проживающими здесь, постоянную связь и готовы оказать необходимую помощь, если потребуется. Есть надежда, что вскоре вода совсем уйдет», — отметили в «Мособлпожспасе».

Ситуация остается на контроле спасателей.