В челябинском аэропорту ночью эвакуировали пассажиров

В международном аэропорту Челябинска ночью сработала пожарная тревога, пассажиров эвакуировали из здания. Сначала они находились на улице, потом им предложили переждать в гостинице, сообщило местное издание 74.ru .

Известно, что тревога зазвучала примерно в 01:30, на втором этаже воздушной гавани произошло задымление, пассажиры почувствовали «запах горелой проводки».

«Всех эвакуировали на улицу. Потом, чтобы народ не мерз, отправляли в гостиницу, которая находится на территории аэропорта», — рассказала изданию очевидица.

Когда люди вернулись в здание, с потолка лилась вода. К утру рейсы вылетали из аэропорта по расписанию. Администрация воздушной гавани никак не прокомментировала происшествие.

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