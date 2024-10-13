Самолет «Уральских авиалиний» намотал 5 кругов в воздухе и вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Владикавказ, внепланово сел в аэропорту Домодедово спустя час после отправления. Об этом сообщили на сайте Msk1.ru .

Как рассказал собеседник издания, Airbus A320 рейса U6 1367 вылетел из авиагавани по расписанию в 14:45, но вместо набора высоты начал кружить над складами, а через час вернулся обратно в аэропорт.

«Мы заметили, что пролетели больше пяти кругов над одними и теми же складами, так и не набрав высоты. Командир экипажа по громкой связи сообщил нам о посадке „по техническим причинам“», — сообщил он.

По его словам, пассажиры спустились по трапу. Потом их на автобус отвезли в здание аэропорта, где на входе сказали, что их дожидается резервный борт — на выходе D6.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили Ura.ru, что в самолете заметили неисправность одной из систем, поэтому экипаж в целях безопасности вернулся в аэропорт вылета.

Ранее в Якутии аварийную посадку из-за потери тяги двигателя совершил самолет АН-3 авиакомпании «Борус».