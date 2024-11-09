В Челябинской области загорелся санаторий

В здании оздоровительного комплекса в Челябинской области в ночь на 9 ноября произошел пожар. Еще до прибытия спасателей из санатория эвакуировались 80 человек, в том числе 10 детей, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Прибывшие пожарные быстро потушили пламя. На месте возгорания задействовали 16 спасателей и четыре единицы техники. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание зарядки мобильного телефона.
Ранее IT-эксперт Виталий Савченко призвал россиян не заряжать телефоны под подушкой. По его словам, так ухудшается циркуляция воздуха, отчего устройство может перегреться и спровоцировать пожар. Также не рекомендуется пользоваться зарядкой во время грозы, чтобы гаджет не вышел из строя из-за скачков напряжения.
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