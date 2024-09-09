IT-эксперт Савченко призвал россиян не заряжать телефоны под подушкой

При зарядке смартфона под подушкой ухудшается циркуляция воздуха. Это приводит к перегреву устройства и грозит возгоранием в доме, рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям ГУП Виталий Савченко в беседе с News.ru.
По словам специалиста, материалы подушки легко воспламеняются, что еще больше увеличивает риск пожара. Также к короткому замыканию может привести зарядка телефона при низких температурах, сообщили «Известия».
Кроме того, с осторожностью следует заряжать смартфон во время грозы. Молнии способны вызывать скачки напряжения в электросети, что чревато поломкой гаджета, отметил Савченко.
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