В Челябинской области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

МЧС: в Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Фото: Freepik

Режим ЧС объявили в Карабашском округе Челябинской области после прорыва плотины. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в беседе с РИА «Новости».

«Мне сообщили, что ввели [режим ЧС]», — ответил собеседник агентства.

До этого МЧС России сообщило об эвакуации жителей региона. Из-за дождей и повышения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы.

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», — написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее дамбу прорвало в Омской области. Спасатели тоже начали эвакуацию жителей. По словам депутата ГД Андрея Алехина, ЧП началось в деревне Ашеваны.

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