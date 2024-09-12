В Челябинской области в квартире пенсионерки рухнул пол

В квартире пенсионерки в Троицке обрушился пол, женщина успела выйти в подъезд и не пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В момент обрушения плиты в квартире находилась пенсионерка. Она проснулась от глухого треска, решила проверить, что происходит и сообщить детям. Обрушение произошло тот момент, когда женщина вышла в подъезд.

Родственники забрали пенсионерку вечером к себе, а ночью в подвал упал пол практически по всей площади квартиры.

«Спасатели Троицкого отряда областной ПСС оказали помощь пострадавшим, произвели разведку, частичный разбор завалов», — рассказали в ПСС.

Хозяйке жилья передали ценные вещи и документы, которые удалось найти под завалами. Сейчас администрация города решает вопрос о расселении жильцов дома.

Ранее Перми обрушились помещения подвала и первого этажа в общежитии, жильцы которого часто жаловались на состояние здания.