«Никто вообще не делал ничего». Жительница Перми рассказала о шокирующей ситуации с ЖКХ

В общежитии в Перми обрушились помещения подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров. Жительница одного из соседних домов описала 360.ru непростую жилищно-коммунальную ситуацию, сложившуюся на улице Клары Цеткин.

По словам женщины, прошлая управляющая компания незаконно отказалась обслуживать их дома, подделав подписи жильцов. А новая контора и вовсе оказалась банкротом.

«Трубки они не берут. Ездили туда, в Закамск (микрорайон Перми. — прим. ред.) ребята, там никого нету, найти никого невозможно. Некоторые полтора месяца сидели без воды горячей, так как УК не могла выйти на связь и включить воду. Заявки они не принимали, вообще никак не контактировали с домами», — пожаловалась она.

Собеседница 360.ru добавила, что жильцы пострадавшего дома неоднократно подавали заявки на обслуживание, сообщали, что у них рушится стена, но обращения оставались без ответа.

Женщина уточнила, что после ЧП, по ее данным, 17 жителей получили травмы. Кроме того, по ее словам, пострадавший дом — не единственный по улице в таком состоянии.

«В нашем доме зимой прорвало трубу, с пятого по первый этаж всех затопило. Никто вообще не делал ничего. Также из-за этого у нас замкнуло проводку, мы еще горели <…> Поэтому все бездействуют, все управляющие компании. Мы жаловались на них в ИГЖН (инспекцию государственного жилищного надзора. — Прим. ред.). ИГЖН отписки нам только дает», — рассказала она.

Ранее стало известно, что жительница пострадавшего дома еще в январе публиковала пост, рассказывая, что стены в здании отходят от потолка.