В Челябинской области сошел с рельсов вагон со стройматериалами

В Челябинской области с рельсов сошел грузовой вагон со стройматериалами. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Ведутся восстановительные работы», — заявили в ведомстве.

Карталинская транспортная прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации поезда и движения.

Ранее в Ульяновске с рельсов сошел пассажирский состав, следовавший из Москвы в Челябинск. Пострадали 55 человек, более 20 из них потребовалась госпитализация. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.