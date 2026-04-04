Стало известно о состоянии пострадавших при сходе поезда под Ульяновском

Минздрав: в больницах остаются 23 пострадавших в ЧП с поездом под Ульяновском

В стационарах Ульяновской области остаются 23 человека, пострадавших при ЧП на железной дороге. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Один взрослый пациент в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести», — процитировало его РИА «Новости»..

В Ульяновской области утром 3 апреля семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов. Травмы получили 55 человек. В перевернувшемся поезде также ехала группа «Демо». Музыканты не пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП с пассажирским поездом под Ульяновском.