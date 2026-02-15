В Челябинской области пропавшую 19-летнюю девушку нашли погибшей

В Челябинской области обнаружили погибшей 19-летнюю девушку, которая пропала в начале февраля по дороге к родственникам. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» .

«Царьград» уточнил, что тело нашли в лесном массиве примерно в полутора километрах от границы поселка.

«Ее нашли в лесу. У нас дедушка живет в конце поселка, она к нему ходила иногда. Но в этот раз прошла мимо его дома. Может, зрение было плохое. Да и погодные условия такие были… Могла просто заблудиться. Прошла мимо дома в лес, на километр-полтора по лесной дороге», — рассказал журналистам отец девушки.

Вечером 2 февраля Елизавета Овчинникова направилась к родственникам, оставив дома телефон и теплые вещи, но до места назначения так и не дошла. По словам родных, она имела ментальные особенности. Через некоторое время семья обратилась в полицию и начала поиски.

В операции участвовали полицейские, сотрудники МЧС, местные жители и добровольцы. Волонтеры сообщили, что за время поисковой операции они прошли более 2200 километров и осмотрели территорию площадью свыше 260 квадратных километров. В работах участвовали около 400 человек, которые выполнили больше 180 задач.

Поисковики задействовали беспилотники, кинологические группы, патрули на снегоходах, а также пешие и автомобильные экипажи. Службы отработали все возможные версии исчезновения девушки.

По предварительным данным, смерть Елизаветы не носит криминальный характер. Она замерзла в лесу.