Ищут дронами. Юная девушка загадочно пропала под Челябинском

Поиски начались еще 2 февраля — после того, как 19-летняя местная жительница вышла из дома «на 10 минут». Ее возвращения родственники не дождались.

По словам семьи пропавшей, девушка вела крайне закрытый образ жизни, почти не выходила из дома без сестры и ментально не отличалась от ребенка не старше 12 лет. Учиться она не хотела.

Установленные на улице камеры сняли, как девушка дошла до угла дома, свернула и тут же пропала. Ее следов найти не смогли.

Свой мобильный телефон она оставила в квартире, никаких подозрительных переписок или планов побега в нем не обнаружили.

Поисковая операция быстро набрала обороты. К сотрудникам МЧС и полиции присоединились десятки волонтеров. Проверить удалось уже 150 квадратных километров вокруг поселка — до Челябинска от него при этом 50 километров.

Специалисты задействовали дроны. Пешие группы прошли в общей сложности более 600 километров. К поискам присоединился и отец девушки, который не жил с семьей последние 15 лет; он проверил садовые товарищества и соседние населенные пункты.

Знакомые семьи рассказали, что пропавшая девушка находилась под гиперопекой матери, была несамостоятельной и опасалась незнакомых людей.

В январе девочка-подросток пропала и в Свердловской области.