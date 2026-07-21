В Челябинской области погибли более пяти миллионов пчел
В Аргаяшском районе Челябинской области погибли более пяти миллионов пчел. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты ведомства взяли пробы вокруг пострадавших пасек, в том числе почвы.
«Будут приняты меры, если будет обнаружено остаточное количество пестицидов», — отметили в Россельхознадзоре.
В то же время в Красноярском крае выясняют причины гибели десятков миллионов пчел. Насекомых проверили на наличие инфекций, никаких заболеваний не обнаружили.
Пчеловоды считают, что причиной стало отравление опасными химикатами, которыми обработали окрестные поля.