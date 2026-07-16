В Челябинской области эвакуировали более 40 человек из-за паводков

В городе Верхний Уфалей Челябинской области эвакуировали 42 человека после подтопления частных домов в связи с сильными ливнями. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

«В связи с резким подъемом воды в реках Генералке и Уфалейке наблюдается подтопление 14 приусадебных участков. Для обеспечения безопасности из зоны подтопления эвакуировали 42 человека. Шесть человек находятся в пункте временного размещения», — отметили в ведомстве.

В ПВР развернули 13 койко-мест, дополнительно экстренные службы готовят еще один пункт размещения на 50 человек — на случай ухудшения обстановки.

За последние 12 часов в Верхнеуфалейском округе зафиксировали выпадение 51 миллиметра осадков. Гидрослужбы начали увеличенный сброс воды для снижения нагрузки на сооружения и недопущения переполнения водохранилищ. Стены плотины укрепили скальным грунтом.

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