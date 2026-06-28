В Челябинской области автомобиль упал в воду на размытой дороге

В Челябинской области легковой автомобиль съехал в воду после того, как водитель не заметил участок дороги, разрушенный из-за сильных дождей. Об этом сообщил телеграм-канал «31tv» .

После мощного ливня размыло дороги Миасс — Учалы и Миасс — Черновское, из-за чего автобусные маршруты временно изменили. Транспорт направили в объезд через села Кундравы, Филимоново и Алтынташ.

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что организовали проверку после подмыва участка автодороги Миасс — Учалы. По предварительной информации, причиной разрушения стал сход воды с полей после обильных осадков. Движение на участке перекрыли, транспортное сообщение с селом Устиново со стороны Миасса отсутствует.

В региональном Миндортрансе уточнили, что также закрыт проезд на 9-м километре дороги Черновское — Устиново, где размыло дорогу.

Также дожди и подъем уровня воды в реках привели к серьезным повреждениям дорожной инфраструктуры в нескольких районах Дагестана.