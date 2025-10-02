В Челябинске загорелся мебельный цех

Пожар произошел в здании мебельного цеха в Челябинске. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС по региону.

«Вся информация по пожару уточняется, пока не могу сказать подробности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Очевидец рассказал 360.ru, что спасатели же прибыли на место ЧП и ликвидируют возгорание.

«Горит мебельный цех, вижу с окна сильный дым», — поделился он.

Ранее крупный пожар вспыхнул в частном доме в Воскресенске. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метра, во время ЧП погибли два человека. По словам местных жителей, огонь ночью разгорелся после звука, похожего на работу бензопилы, и хлопка.

Также утром прогремело несколько взрывов. Из-за ЧП правоохранители перекрыли Федотовскую улицу. Пожарным удалось потушить пожар, не допустив распространения огня на другие здания.