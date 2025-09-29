Частный дом вспыхнул в Воскресенске, погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Воскресенске на Федотовской улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, есть угроза распространения огня на соседние здания. На место прибыли пожарные, локализовали пламя на площади 100 квадратных метров.

Источник отметил, что местные жители услышали примерно в 03:30 звук, похожий на бензопилу и резкий хлопок. После этого начался пожар. Примерно до 05:00 в стороне пожара были слышны взрывы. На место ЧП прибыли полицейские, дорогу перекрыли.

Ранее бытовки вспыхнули на стройплощадке в Новой Москве. Огонь распространился на несколько строений. На кадрах с места происшествия видно, как в небо поднялись густые клубы дыма.