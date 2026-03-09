В Челябинске при странных обстоятельствах пропал 21-летний парень

В Челябинске третий день ищут пропавшего 21-летнего парня, он ушел из дома 5 марта и перестал выходить на связь. Подробности сообщил телеграм-канал 74.RU.

Родители рассказали, что молодой человек вел замкнутый образ жизни, не работал и много времени проводил за компьютером, не злоупотреблял алкоголем. Накануне исчезновения ссор не было. Из дома он взял только телефон и паспорт.

Последний раз его телефон запеленговали 6 марта в 12:00 в районе Первого озера.

«Сигнал обнаружен около Первого озера. Добровольцы на снегоходах искали по озеру, опрашивали рыбаков, обошли лодочную станцию. Сейчас мы расклеиваем листовки, опрашиваем людей, вдруг кто-то его видел», — рассказал близкий друг семьи Владислав.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что зацепок никаких нет, ведется активная работа по сбору информации, также просматривают камеры наблюдения.

