В Челябинске подросток обстрелял из травмата мужчину за замечание

В Челябинске 1 сентября 15-летний подросток обстрелял из пневматического пистолета мужчину, который сделал ему замечание из-за брошенного мусора. Подробностями произошедшего с корреспондентом 360.ru поделился пострадавший.

Александр шел по улице 250-летия Челябинска и увидел, как подросток бросил на землю мусор. Он подошел и сделал замечание.

«Он выстрелил рядом со мной и сказал, что следующий выстрел будет уже в голову», — поделился пострадавший.

Выругавшись, мужчина развернулся и начал отходить. Подросток бросился за ним, стреляя в спину и осыпая ругательствами.

Увидев, что в оружии закончились патроны, Александр попытался отобрать пистолет, но нападавший убежал. В травмпункте у потерпевшего обнаружили рану на лбу около глаза и несколько следов от пуль на руках и корпусе.

Следователи нашли стрелявшего подростка и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Одинцове неизвестный выстрелил из пневматического оружия в ребенка.