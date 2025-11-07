Москвич выкинул из окна темнокожую работницу сферы интимных услуг

Мужчина в Москве выбросил темнокожую женщину легкого поведения с пятого этажа. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Происшествие случилось в Можайском переулке. Как отметил Telegram-канал «112», из окна выкинули 21-летнюю гражданку Нигерии, которая работала в сфере интимных услуг. Причиной такого поступка стал ночной конфликт. Девушка получила разные травмы и попала в больницу.

Подозреваемого уже задержали. По предварительным данным, он работает в правоохранительных органах.

Ранее в Пермском крае 16-летний парень выбросил школьницу из окна. Потом его тело тоже обнаружили под окнами дома.

Как выяснили журналисты, возлюбленные поссорились и громко кричали. Юноша избил подругу, а потом толкнул в открытое окно. Девушка выжила, ее госпитализировали.

Позже тело юноши тоже нашли под окнами многоэтажного дома. Спасти его не удалось.