В Чехове задержали хозяйку «тюрьмы для собак». Почему этого мало?

Хозяйку «тюрьмы для собак» задержали в Чехове

В Чехове задержали Карину Г., владелицу зоогостиицы DogTown, где жестоко обращались с животными. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Задержали, да. Но это ничего не значит», — заявил он.

Чтобы добиться справедливости, пострадавшие владельцы питомцев должны прийти к следователями с необходимыми документами, подтверждающими причинение вреда животному: справками из ветеринарных клиник, фотографиями и другими. Документы можно предоставить в электронном виде.

Потерпевших ждут 7 сентября с 12:00 до 18:00 по адресу: город Чехов, улица Новосельская, дом № 10, третий этаж. Тех, кто не сможет прийти в воскресенье, примут в другие дни.

Животных «в тюрьме для собак» в Чехове истязали ошейниками с электрошоком. Следственный комитет завел уголовное дело.