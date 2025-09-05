В Чехове проверяют зоогостиницу после издевательств над собаками

Прокуратура начала проверку после сообщений в соцсетях о плохом уходе за животными в чеховской зоогостинице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Во время проверки эксперты оценят условия содержания животных и соблюдение законодательства, включая нормы ответственного обращения с ними.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

Сотрудники подмосковной полиции в Чехове тоже проводят проверку. Правоохранителям поступило заявление о ненадлежащем оказании услуг по передержке домашних животных в частном доме: питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях.

Скандал вокруг популярной и дорогой зоогостиницы в Чехове разгорелся после того, как блогер Эльдар Джарахов и певица Мона обвинили ее владельцев в жестоком обращении с животными.

Певица Мона передала своих питомцев на «передержку под ключ», надеясь на профессиональный уход. Но вместо этого ее собака Даки оказалась в клетке с ошейником, который бил током. Животное испытало такой сильный стресс, что разбило морду о железные прутья.