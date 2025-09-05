Концлагерь для животных. Мона рыдала, забирая питомца: «морда в крови, ошейник бьет током»
Блогер Джарахов и Мона обвинили питомник в жестоком обращении с животными
В Подмосковье разгорелся скандал вокруг популярной и дорогой «зоогостиницы». Блогер Эльдар Джарахов и певица Мона обвинили владельцев передержки в Чехове в жестоком обращении с животными, сообщил Telegram-канал Shot.
Певица Мона уверяет, что отдала своих питомцев на «передержку под ключ», рассчитывая на профессиональное воспитание.
Вместо этого ее собака Даки оказалась в клетке с ошейником, бьющим током. Стресс животного оказался настолько силен, что оно разбило морду в кровь о железные прутья.
Артистка рассказала, что поехала к одной из владелиц, чтобы лично заставить вернуть всех собак хозяевам.
Каждая собака жила в клетке, и клетки стояли друг на друге. Сегодня я получила видео от девушки, которая сделала репортаж на телевидение. Там была моя Даки… И все сложилось. Моя девочка сидела в клетке, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови.
Эльдар Джарахов также сообщил, что его питомцы оказались жертвами издевательств. Он вместе с певицей срочно приехал в Чехов, чтобы забрать животных.
Ранее волонтеры в Люберцах спасли 60 больных котов, которых использовали как доноров.