Концлагерь для животных. Мона рыдала, забирая питомца: «морда в крови, ошейник бьет током»

Блогер Джарахов и Мона обвинили питомник в жестоком обращении с животными

В Подмосковье разгорелся скандал вокруг популярной и дорогой «зоогостиницы». Блогер Эльдар Джарахов и певица Мона обвинили владельцев передержки в Чехове в жестоком обращении с животными, сообщил Telegram-канал Shot .

Певица Мона уверяет, что отдала своих питомцев на «передержку под ключ», рассчитывая на профессиональное воспитание.

Вместо этого ее собака Даки оказалась в клетке с ошейником, бьющим током. Стресс животного оказался настолько силен, что оно разбило морду в кровь о железные прутья.

Артистка рассказала, что поехала к одной из владелиц, чтобы лично заставить вернуть всех собак хозяевам.