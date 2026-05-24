В Чечне нашли двух пропавших без вести после схода лавины

В Чечне нашли двух человек, пропавших после схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского района республики. Один из них погиб, сообщил в телеграм-канале глава района Альберт Рабуев.

«Благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу», — сказал он.

Рабуев отметил, что жизнь спасенного в безопасности. Его здоровью ничего не угрожает. Он подчеркнул, что все усилия по спасению пропавших организовали по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова.

В ходе двухдневных поисково-спасательных работ, проведенных в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти, применили всю необходимую технику и силы. До этого Рабуев сообщал, что двое дорожных рабочих чистили дорогу, когда на них обрушились снежные массы.

Ранее лавина накрыла палаточный лагерь альпинистов на склонах Эвереста. Пострадали два человека.