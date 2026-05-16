На палаточный лагерь на Эвересте сошла лавина, есть пострадавшие

Два альпиниста пострадали при сходе лавины на палаточный лагерь на Эвересте
На склонах Эвереста лавина накрыла палаточный лагерь альпинистов, расположенный на высоте более пяти тысяч метров. Кадры с места происшествия появились в интернете.
На видео видно, как в сторону базового лагеря стремительно движется огромное облако снежной пыли и ледяного воздуха. Туристы сначала наблюдали за сходом массы и снимали происходящее, однако в последние секунды начали прятаться в палатках.
По предварительной информации, причиной ЧП стало обрушение крупного ледяного массива на ледопаде Кхумбу — одном из наиболее сложных и опасных участков маршрута к вершине Эвереста. После обвала сошла мощная снежная волна.
В результате пострадали минимум два человека. Данные об их состоянии пока не раскрывают.
