Два человека пострадали в ДТП в Саратове

В Саратове произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городское управление Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, около часа ночи у дома № 132 по улице Рахова столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2114 и LADA. В результате ДТП пассажиры «четырнадцатой» — 33-летний мужчина и 31-летняя женщина получили травмы и попали в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.