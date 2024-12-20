Два человека пострадали в ДТП в Саратове

В Саратове произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городское управление Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, около часа ночи у дома № 132 по улице Рахова столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2114 и LADA. В результате ДТП пассажиры «четырнадцатой» — 33-летний мужчина и 31-летняя женщина получили травмы и попали в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Секцию самбо открыли в школе № 1 в Чехове
Свыше 200 семей участников СВО посетили ледовое шоу Авербуха в Балашихе
Фицо пригрозил Зеленскому конфликтом из-за отказа от транзита российского газа
Глава Чехова поздравил супругов Ходыревых с 55-й годовщиной свадьбы
Превращают эвакуацию в фарс. Сальдо — об ухудшении ситуации в Херсоне
Театральный режиссер Джанкарло Дель Монако получил российское гражданство
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте