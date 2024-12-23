В буровой скважине в Оренбургской области вспыхнул газовый фонтан

В Оренбургской области возле поселка Красногорский вспыхнул газовый фонтан в буровой скважине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте пожара работают 56 спасателей и 24 единицы техники. Пострадавших нет. Конструкции вокруг очага пламени демонтируют с помощью специальных инженерных машин.

МЧС также опубликовало видео с места происшествия.

В феврале пожар произошел на нефтяной скважине в Александровском районе Томской области. Однако тогда спасатели рассказали, что подобные происшествия на нефтяных объектах — обычное дело и что специалисты, работающие на скважине, потушили возгорание своими силами, даже не привлекая пожарных.

В том происшествии также обошлось без пострадавших.