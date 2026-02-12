В Бурятии женщина после родов потеряла память и не узнала близких

Жительница Бурятии после осложнений во время родов потеряла память и перестала узнавать родных. Несмотря на длительную реабилитацию, спасти ее не удалось. Историю матери четверых детей рассказала KP.RU .

По данным газеты, 39-летняя Анастасия была беременна четвертым ребенком. Заметных проблем не было, однако на 30-й неделе она перестала чувствовать шевеления малыша. После обследования врачи решили провести экстренное кесарево сечение.

Во время операции анестезиолог-реаниматолог должен был выполнить зондирование и опорожнение желудка, но не сделал этого. В результате рвотные массы попали в дыхательные пути, и у женщины произошла остановка сердца. Ребенка, родившегося весом около 1,3 килограмма, поместили в инкубатор. После случившегося у Анастасии начались тяжелые нарушения работы мозга.

«Она не разговаривала, просто лежала с открытыми глазами. Прижимала к сердцу младшего братишку, но не узнавала его. Нас тоже не помнила», — рассказала дочь пострадавшей.

Несмотря на все усилия и длительную реабилитацию, женщина умерла. Следователи пришли к выводу, что при правильном оказании помощи она могла бы выжить. Суд назначил врачу два года ограничения свободы, однако после апелляции медик был освобожден от ответственности из‑за истечения срока давности. Родные рассчитывали на лишение лицензии, но, по их словам, врач продолжил работать.

В конце 2025 года в роддоме Железноводска погибли женщина и ее нерожденный ребенок. Официальная версия врачей — эмболия околоплодных вод. Однако муж просил привлечь врачей к ответственности. Он посчитал, что жена упала и ей никто не помог.