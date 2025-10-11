В Бурятии запретили есть сурков из-за вспышки бубонной чумы в Монголии

Власти Бурятии запретили употреблять в пищу сурков после вспышки бубонной чумы в Монголии. В соседней стране за сентябрь зарегистрировали 13 случаев заражения, сообщила пресс-служба Бурприроднадзора.

«В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации ввиду естественной миграции данного вида», — объяснили в ведомстве.

Сурки — переносчики опасной инфекции. Один из случаев заражения закончился летальным исходом. Местным жителям рекомендовали полностью исключить из рациона мясо этих животных. Также жителям региона посоветовали избегать контактов с сурками, не ставить палатки вблизи нор грызунов.

Признаками заболевания чумой являются резкое повышение температуры, воспаление лимфоузлов, кашель с кровянистой мокротой. При обнаружении таких симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Случай бубонной чумы зафиксировали в провинции Хувсгел в Монголии в начале сентября. В районе ввели карантин.