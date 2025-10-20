В Бурятии выросло число заболевших кишечной инфекцией

Число заболевших сальмонеллезом и острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в Бурятии возросло до 89 человек, 55 из них госпитализировали. Об этом в Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Зарегистрировали 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, среди них 49 детей. Всего госпитализировали 55 человек, из них в республиканскую инфекционную больницу 34 ребенка. Состояние пострадавших стабильное. Один человек с положительной динамикой в реанимации», — написала она.

Власти республики в воскресенье сообщили об острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Все пострадавшие принимали в пищу готовую продукцию, купленную в магазинах торговой сети «Николаевский». Следователи завели уголовное дело, на предприятии ООО «Восток» выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.