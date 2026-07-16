В Бурятии техник-геолог случайно задавила студентку на вездеходе

В Закаменском районе сотрудницу геологоразведочного предприятия подозревают в убийстве студентки-практикантки по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

Следователи выяснили, что в ночь на 15 июля работники геологоразведочной организации вместе с прибывшими на стажировку студентами на гусеничном вездеходе выехали с базы на Купчинском участке и встали неподалеку, где начали употреблять алкоголь.

«Спустя некоторое время техник-геолог компании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забралась в кабину вездехода, запустила двигатель и, ошибочно включив первую передачу вместо задней, совершила наезд на 22-летнюю студентку из Иркутской области», — заявили в ведомстве.

В итоге девушка погибла на месте. Сейчас проводят следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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