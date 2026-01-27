Житель ЯНАО задавил вахтовика, передвигаясь на служебном автомобиле

Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу (СУ СКР по ЯНАО) сообщил о трагедии, произошедшей вблизи поселка Сабетта. Согласно имеющейся информации, водитель коммерческого предприятия, управляющий транспортным средством повышенной проходимости, наехал на сотрудника, в результате чего работник получил травмы, несовместимые с жизнью, написало Ura.ru .

Мужчина, находящийся за рулем, не удостоверился в отсутствии людей поблизости, что привело к трагическому инциденту. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Преступление квалифицируется как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежаще исполненных профессиональных обязанностей водителя (часть вторая статьи 109 УК РФ).

Возраст подозреваемого — 49 лет. Ведется комплексное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и собираются доказательства. Эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу, а также опрос свидетелей и участников происшествия.

Дело передано в компетентные органы для дальнейших разбирательств и назначения наказания.