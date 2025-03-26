Унесенный на льдине из Ленобласти рыбак отказался от помощи и поплыл дальше

Рыбака, которого унесло на отколовшейся льдине из Ленинградской области, спустя сутки спасли в Вологодчине. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В начале недели мужчина рыбачил с двумя приятелями на Онежском озере примерно в 17-18 километрах от деревни Щелейки в Ленинградской области. В какой-то момент льдина откололась и начала дрейфовать. Рыбаков унесло от берега на юго-восток.

Сотрудники МЧС смогли забрать двух рыбаков, но третий решил остаться на льдине, поэтому написал расписку об отказе от помощи.

«Я разложил палатку, отметил в своем GPS-приемнике точку и включил его, чтоб он писал трек, и я понимал, куда дрейфую. По моему расчету, ветер южный, далеко льдина не могла уплыть», — пояснил мужчина.

Следующим утром он связался со спасателями и попросил эвакуировать его вместе со снегоходом.

Ранее на Сахалине сотрудники МЧС спасли 374 рыбака, которые унесло на отколовшейся льдине в открытое море.