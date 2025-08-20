В Бурятии собака Лейси уплыла на моторной лодке с полным баком. Питомца нашли спустя сутки

В Бурятии нашли собаку Лейси, которая уплыла одна на моторной лодке

Спустя сутки в Бурятии обнаружили собаку Лейси, которая уплыла одна на моторной лодке с заведенным мотором и полным баком. Подробности 360.ru рассказала хозяйка питомца Юлия.

По ее словам, вся семья вместе с другом и собакой отправилась на рыбалку.

«Друг решил рядышком проехаться и спиннинг покидать. <.> Слышу, сын кричит: „Папа, лодка уезжает, смотрим, лодка уезжает!“ А друг в воде оказался. Он, как сам рассказывает, как-то резко крутанулся и выпал из лодки. Лодка заведенная, на полном ходу, полный бак. И уехала, и собака там», — отметила Юлия.

Она отметила, что в первую очередь нужно было спасать упавшего в воду приятеля — на нем не было спасательного жилета.