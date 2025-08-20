В Бурятии собака Лейси уплыла на моторной лодке с полным баком. Питомца нашли спустя сутки
В Бурятии нашли собаку Лейси, которая уплыла одна на моторной лодке
Спустя сутки в Бурятии обнаружили собаку Лейси, которая уплыла одна на моторной лодке с заведенным мотором и полным баком. Подробности 360.ru рассказала хозяйка питомца Юлия.
По ее словам, вся семья вместе с другом и собакой отправилась на рыбалку.
«Друг решил рядышком проехаться и спиннинг покидать. <.> Слышу, сын кричит: „Папа, лодка уезжает, смотрим, лодка уезжает!“ А друг в воде оказался. Он, как сам рассказывает, как-то резко крутанулся и выпал из лодки. Лодка заведенная, на полном ходу, полный бак. И уехала, и собака там», — отметила Юлия.
Она отметила, что в первую очередь нужно было спасать упавшего в воду приятеля — на нем не было спасательного жилета.
На тот момент у нас стояла задача спасти человека. Мы человека спасли, и уже потом они сели в машину и поехали в ту сторону, куда <…> плыла эта лодка.
Юлия
хозяйка собаки
Озеро, где случилось происшествие, довольно большое. Но собаку удалось найти целой и невредимой.
«Другого берега не видно, там очень далеко. За день его даже пешком не обойдешь. <…> По итогу лодку нашли совсем в другой стороне. Чисто случайность. Как говорится, может, всевышний отвел от чего-то, от беды, видать, что именно им в этот день не нужно было на воде находиться. На следующий день эту лодку же нашли, и собака целая, и все имущество, ничего не утонуло», — заключила Юлия.
