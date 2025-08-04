«Нам без нее невыносимо». В Ногинске пропала мальтипу Ася

Из двора частного дома в Ногинске сбежала собака породы мальтипу по кличке Ася. Как рассказала хозяйка животного, есть информация, что собаку забрали.

«Вполне возможно, что эти люди просто не знают, что собачку ищут и очень ждут дома. Да, наша Ася просто чудо. Влюбиться в нее — дело пяти секунд, но у нее есть мы, ее семья, и нам без нее невыносимо», — рассказала она.

Владелица собаки готова купить нашедшему Асю щенка породы мальтипу или любой другой или предложить денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

«Я воспитываю ребенка-инвалида — особенную девочку Машу — вот уже 18 лет. Я думала, что самое сложное в своей жизни я уже преодолела, но ситуация с Асей меня просто морально уничтожает», — призналась она.

Окрас пропавшей мальтипу — абрикосовый, шерсть немного кудрявая. На шее — серый ошейник.

Собака пугливая, поэтому не стоит ее ловить. Нашедших просьба позвонить по телефону:

8 926 509 19 15 — Татьяна;

8 965 302 28 88 — Андрей.

В середине июля в Истре пропала Хаски по кличке Айра. Частный дом вспыхнул при ударе молнией. Жильцы успели выскочить на улицу, но погибли два кота, а собака породы хаски сбежала.