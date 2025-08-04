«Нам без нее невыносимо». В Ногинске пропала мальтипу Ася
Жительница Подмосковья предложила 100 тысяч за возвращение мальтипу Аси
Из двора частного дома в Ногинске сбежала собака породы мальтипу по кличке Ася. Как рассказала хозяйка животного, есть информация, что собаку забрали.
«Вполне возможно, что эти люди просто не знают, что собачку ищут и очень ждут дома. Да, наша Ася просто чудо. Влюбиться в нее — дело пяти секунд, но у нее есть мы, ее семья, и нам без нее невыносимо», — рассказала она.
Владелица собаки готова купить нашедшему Асю щенка породы мальтипу или любой другой или предложить денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
«Я воспитываю ребенка-инвалида — особенную девочку Машу — вот уже 18 лет. Я думала, что самое сложное в своей жизни я уже преодолела, но ситуация с Асей меня просто морально уничтожает», — призналась она.
Окрас пропавшей мальтипу — абрикосовый, шерсть немного кудрявая. На шее — серый ошейник.
Собака пугливая, поэтому не стоит ее ловить. Нашедших просьба позвонить по телефону:
8 926 509 19 15 — Татьяна;
8 965 302 28 88 — Андрей.
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