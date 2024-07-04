В Бурятии нашли двух детей, пропавших накануне

Фото: Freepik

В Бурятии нашли брата и сестру, которые пропали накануне. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что брат и сестра 10 и 11 лет пропали в Кабанском районе Бурятии.

«С 3 июля 2024 года их местонахождение неизвестно», — сообщили в поисковом отряде.

Рано утром 4 июля появилась информация, что детей нашли живыми.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли семилетнюю девочку, пропавшую в Финском заливе. По данным МЧС, девочка каталась на лодке вместе с отцом и 13-летним братом. Мальчик случайно выпал за борт и мужчина нырнул за ним. Когда отец с сыном выбрались из воды, то увидели, что лодка пуста. Девочку нашли в прибрежной зоне через несколько часов. Как выяснилось, когда лодку начало уносить течением, она выпрыгнула и доплыла до берега.

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