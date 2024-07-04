В Бурятии нашли двух детей, пропавших накануне
В Бурятии нашли брата и сестру, которые пропали накануне. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что брат и сестра 10 и 11 лет пропали в Кабанском районе Бурятии.
«С 3 июля 2024 года их местонахождение неизвестно», — сообщили в поисковом отряде.
Рано утром 4 июля появилась информация, что детей нашли живыми.
Ранее в Санкт-Петербурге нашли семилетнюю девочку, пропавшую в Финском заливе. По данным МЧС, девочка каталась на лодке вместе с отцом и 13-летним братом. Мальчик случайно выпал за борт и мужчина нырнул за ним. Когда отец с сыном выбрались из воды, то увидели, что лодка пуста. Девочку нашли в прибрежной зоне через несколько часов. Как выяснилось, когда лодку начало уносить течением, она выпрыгнула и доплыла до берега.