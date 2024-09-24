В Бурятии начали проверку после публикации видео с избиением детей подростками

В селе Сосново-Озерское в Бурятии начали проверку после публикации в Сети видеороликов с избиениями подростков. В случившемся теперь разбирается полиция и сотрудники регионального СУ СК.

В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что об избиении одних школьников другими 23 сентября сообщила в полицию мать одного из пострадавших мальчиков, увидевшая видео с участием сына в соцсети.

Обстоятельства начали устанавливать сотрудники ПДН. Оказалось, что участниками потасовок были учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет.

«Все они опрошены в присутствии законных представителей. По предварительной информации, данные инциденты произошли в период с 18 по 20 сентября», — уточнили в МВД.

Также проверку публикаций СМИ об истязании подростков начали специалисты регионального СУ СК.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения», — пояснили в следственном управлении.

Мать одного из пострадавших в беседе с 360.ru рассказала, что сейчас ее сын чувствует себя нормально, но у него на лице остался синяк. Раньше о подобных драках между подростками в их селе она не слышала. От других комментариев женщина отказалась.