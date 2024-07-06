В Бурятии медведь загрыз ушедшую в одиночку на рыбалку женщину

В Бурятии местная жительница отправилась на рыбалку и стала жертвой медведя. Об этом сообщила пресс-служба Бурприроднадзора.

«В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на нее напал медведь», — уточнили в ведомстве.

Специалисты не исключили, что зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм женщина скончалась, а медведя-убийцу застрелили охотники.

В природоохранном ведомстве республики также рассказали, что за этот год инспекторы убили девять потенциально опасных хищников. Всего в Бурятии обитает 6016 медведей — это в семь раз меньше максимально допустимого значения.

В якутском селе белый медведь запугал местных жителей. В течение 10 дней он бегал по населенному пункту в поисках пищи, а люди не могли выйти из дома. Медведя не пугали собаки, квадрокоптеры и громкие звуки.