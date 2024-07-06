Mash: белый медведь запугал село в Якутии. Люди уже 10 дней сидят дома

Белый медведь пришел в село Усть-Оленек в Булунском улусе Якутии. Животное вот уже 10 дней бродит по населенному пункту в поисках пищи, сообщил Telegram-канал Mash.

Жители села напуганы и стараются не покидать своих домов. Отмечается, что медведь не боится собак, квадрокоптеров и громких звуков.

«Мишка флексит по мусоркам в деревне, полям и пляжу в поисках вкусностей», — уточнил канал.

В связи с тем, что белый медведь занесен в Красную книгу, то местные охотники ничего не могут предпринять. Ведь для отлова зверя нужна помощь профессионалов, чтобы не причинить ему вред.

Администрация села Усть-Оленек обратилась в инспекцию государственного экологического надзора с просьбой отловить дикое животное, сообщило издание SakhaLife.

Местные власти попросили принять срочные меры, так как жители села оказались беззащитны перед опасным хищником. Здесь живут семьи с детьми, пенсионеры и работники полярной станции.

Ранее в Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину в деревне Леоново. Хищник напал на пенсионера, когда тот вышел на прогулку с собаками рядом со своим домом.