В Бурятии комариная туча облепила машину и заперла людей внутри

В Бурятии огромный комариный рой облепил машину с группой россиян, приехавших отдохнуть на озеро Щучье. Об этом сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» .

«Активный лет насекомых продлится еще две недели. Выбирайте место для отдыха тщательно», — предупредили туристов и жителей Бурятии авторы канала.

На кадрах видно, что перед лобовым стеклом автомобиля буквально роятся полчища комаров, которые летали по всему пляжу. Водитель и пассажиры не рискнули покинуть машину.

Ранее доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев предупредил, что комары в России могут переносить около 100 заболеваний, включая опасные. По его словам, аномально ранее появление комаров в ряде российских регионов может привести к распространению малярии, туляремии и лихорадки Западного Нила.