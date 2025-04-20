В Бунчихе столкнулись два авто. Одна машина врезалась в столб и перевернулась

Источник 360.ru: машина перевернулась в ДТП в районе Роговское

Авария с участием двух автомобилей произошла в московском районе Роговское. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ДТП случилось на Брестском шоссе в деревне Бунчиха.

«ДТП двух авто в попутном направлении. Один задел другой по касательной — второй улетел в кювет с переворотом. <… > Перевертыш еще столб успел „поцеловать“ перед кюветом», — добавил источник.

Внутри перевернувшейся машины находились пять человек, в том числе подростки 14 и 17 лет.

«На месте три бригады скорой. Всех проверяют. Изначально пострадала женщина из перевертыша», — рассказал собеседник 360.ru.

Накануне две девочки-подростка пострадали в ДТП, в котором автомобилист совершил наезд на электросамокат. Школьницы ехали на одном СИМ вдвоем по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора — так делать категорически запрещено.