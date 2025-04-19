Две девочки пострадали в ДТП с участием авто и электросамоката в Москве

Две девочки-подростка пострадали в аварии с участием автомобиля и электросамоката в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На Кольской улице водитель Lada столкнулся с электросамокатом, пересекавшим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Пострадали две 15-летние девочки, они ехали на одном самокате вдвоем.

«Несовершеннолетние доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства напомнили правила пользования самокатами и велосипедами. Важно соблюдать ПДД, спешиваться на пешеходном переходе, а средства индивидуальной мобильности везти рядом с собой, не отвлекаться от управления и проявлять внимательность к другим участникам движения.

«Ездить вдвоем на одном электросамокате категорически запрещено и опасно», — предупредили в прокуратуре.

Сервисы аренды электросамокатов снизили допустимую скорость движения по Москве до 20 километров в час, сообщили ранее в дептрансе.