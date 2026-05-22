В Бухаресте украинцы подрались с байкерами перед концертом Макса Коржа

В Бухаресте украинские поклонники певца Макса Коржа подрались с румынскими байкерами. Об этом сообщила полиция Румынии .

По данным правоохранителей, ночью в третьем секторе города произошел конфликт между двумя группами людей. Участники потасовки толкали и били друг друга, однако жандармы быстро вмешались и не дали драке разрастись.

Полиция установила, что в конфликте участвовали иностранцы от 17 до 51 года и граждане Румынии от 33 до 52 лет. Румынская сторона состояла из байкеров, а иностранцами оказались украинцы, которые приехали в страну на концерт Макса Коржа.

После драки медицинская помощь понадобилась 51-летнему мужчине, его увезли в больницу. По факту случившегося начали уголовное расследование по статьям о нарушении общественного порядка и причинении телесных повреждений.

Ранее в Румынии большой резонанс вызвала акция депутата Европарламента Дианы Шошоакэ. В День Европы политик выразила свое недовольство ЕС и разорвала его флаг.