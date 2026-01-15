Двое рабочих погибли в Самаре при падении с огромной высоты

Прокуратура: в Самаре двое рабочих погибли и один пострадал при остеклении дома

В Самаре после обрыва троса строительной люльки при остеклении многоэтажного дома погибли двое рабочих, еще один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

ЧП произошло на строящемся объекте на пересечении улиц Буянова и Вилоновской.

«В ходе строительно-монтажных работ по остеклению 20-го этажа произошел обрыв троса фасадно-подъемной люльки с находящимися в ней тремя рабочими. Двое скончались на месте от полученных травм, одному оказывается медицинская помощь», — заявили в надзорном ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, прокуратура взяла ход расследования под контроль.

В декабре конструкция стрелы крана упала на рабочего на стройке в Москве, мужчина 1985 года рождения погиб на месте.