В БЦ в центре Москвы 18 человек на час застряли в лифте

Источник 360.ru: 18 человек застряли в лифте в БЦ

В одном из БЦ в Оружейном переулке в центре Москвы 18 человек застряли в лифте. Об этом 360.ru сообщил источник.

Люди ждут помощи уже час, подчеркнул собеседник 360.ru. Подробности ЧП выясняются.

По уточненным данным, людей освободили в 10:10. Пострадавших нет.

Ранее на юго-западе Москвы семь человек застряли в лифте на 34-м этаже в элитном ЖК «Архитектор». ЧП произошло в четвертом подъезде. Как стало известно, все четыре новых лифта работают с неполадками. На место прибыли экстренные службы. Обошлось без пострадавших.