Семь человек застряли в лифте на 34-м этаже в элитном ЖК на юго-западе Москвы

В Обручевском районе на юго-западе Москвы семь человек застряли в лифте на 34-м этаже в элитном ЖК «Архитектор». Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в четвертом подъезде дома по улице Академика Волгина. Все четыре установленных новых лифта работают с неполадками. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Поднимаемся на 34-й этаж для разведки», — уточнил источник 360.ru.

Позже выяснилось, что в лифте застряли семеро рабочих. Двери открылись сами, никто не пострадал.

Стоимость двухкомнатной квартиры в ЖК «Архитектор», где застрял лифт, составляет в среднем от 22 до 31 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа на юго-западе столицы. Причина случившегося устанавливается.