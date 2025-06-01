В Брянской области завершают разбор завалов после обрушения моста

Аварийные бригады убрали с путей три вагона и локомотив, пострадавшие при обрушении моста в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России.

Для удаления завалов специалисты провели контролируемое обрушение поврежденных конструкций. Сейчас завершается разбор крупных обломков и полная очистка железнодорожных путей.

«Психологи МЧС России помогают госпитализированным пострадавшим», — добавили в ведомстве.

Специалисты оказывают помощь госпитализированным, находящимся в брянских больницах, а также сопровождали тех, кто отправился в Москву.

Восемь психологов МЧС уже оказали экстренную помощь в 22 случаях. На месте происшествия задействованы 72 спасателя и 12 единиц техники.

После происшествий на железной дороге и атак беспилотников в российских регионах минувшей ночью, 1 июня, власти Тульской, Липецкой областей и Бурятии приняли решение об усилении мер безопасности.