Ребенок на тюбинге погиб под колесами машины в Подмосковье

Несовершеннолетний 2014 года рождения погиб в селе Николо-Урюпино в Московской области после наезда автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло днем 25 января. Мальчик катался с горки и выкатился под колеса автомобиля Vovlo, выезжавшего из-за поворота. Пострадавшего с травмами привезли в больницу, но усилия врачей оказались тщетными.

Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП и хода доследственной проверки. В ведомстве напомнили, что кататься можно только в безопасных и специально оборудованных местах, исключающих выход на проезжую часть.

Ранее в Бурятии нетрезвый водитель сбил катавшуюся на тюбинге с горки девочку. Ребенок получил травму мозга и перелом челюсти, его ввели в искусственную кому. Виновник аварии не принес извинения семье пострадавшей.